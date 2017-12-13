Рогозин призвал ввести персональную ответственность в космической отрасли

Комментируя неудачный запуск спутника с космодрома Восточный, вице-премьер Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook призвал ввести «персональную ответственность» для работников космической отрасли.

«Если не наладить системную работу, ввести персональную ответственность за конкретные результаты работы, обеспечить единую техническую политику, то труд тысяч людей пойдёт в никуда и будет с ущербом для репутации отрасли и страны падать в очередной океан. И не деньги здесь главное, а сама организация работы», — написал вице-премьер.

Он подчеркнул, что «портной отвечает не за отдельный карман, отдельные пуговицы, подбор ткани и прочее, а за костюм в целом».

«При организации пуска с нового космодрома нужно было связать стартовый комплекс, ракету-носитель, разгонный блок и полезную нагрузку в единый космический комплекс, адаптировать софт, провести математическое моделирование, в целом провести опытно-конструкторскую работу. Неужели правительство за отрасль, которая отвечает за качество и надёжность выпускаемой продукции, должно это делать?» — возмутился Рогозин.

Накануне он раскритиковал итоги расследования Роскосмоса, касающегося аварии разгонного блока «Фрегат» при запуске с космодрома Восточный. Роскосмос объяснил аварию «непрогнозировавшимся поведением» разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя «Союз». Глава Роскосмоса Игорь Комаров назвал это «проблемой, которая была связана не с качеством, не с дисциплиной на производстве, а с особенностью составления программного обеспечения, которое впервые тестировалось около 20 лет назад».

Вице-премьер отметил, что в результатах расследования нет ответа на «главный вопрос» о том, «как вообще могла быть допущена подобная ошибка в расчётах и кто несёт за это ответственность».

Напомним, запуск «Союза» с разгонным блоком «Фрегат» и 19 спутниками состоялся на космодроме Восточный 28 ноября, однако спутники на связь не вышли. Позднее выяснилось, что они не вышли на расчетную орбиту и упали в океан. Возможными причинами аварии называли брак при производстве разгонного блока и ошибку в программировании параметров запуска.