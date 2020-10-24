​​​​​​​Родственники застрявшего в аэропорту Таиланда жителя Нижнего Тагила узнали о его злоключениях от журналиста АН «Между строк»

Родная сестра 52-летнего Бориса Шагалиева, застрявшего в аэропорту Бангкока, узнала о приключениях брата от журналиста АН «Между строк». По словам женщины, Борис улетел в Таиланд ещё в январе, а последний раз родственники созванивались в марте. Ни на какие проблемы Шагалиев тогда не жаловался.

«Он улетел в Таиланд отдыхать, — говорит женщина — Ему там нравится, он не в первый раз туда летает. Мог месяца три там жить. Своей семьи у него нет, он нигде не работает, живёт на проценты с вкладов. Мы уже переживать начали, наверное, у него уже и денег не осталось. Насколько я знаю, никаких долгов у него нет. Почему он не хочет возвращаться домой – я не знаю».

Женщина намерена в ближайшее время обратиться к депутату Госдумы от Нижнего Тагила Алексею Балыбердину, чтобы он помог ей вернуть брата на родину.