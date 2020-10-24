«В розыске не числится». Житель Нижнего Тагила больше месяца живёт в аэропорту Таиланда и отказывается возвращаться домой

Житель Нижнего Тагила Борис Шагалиев больше месяца живет в аэропорту Таиланда. Один из местных жителей написал в соцсетях, что тагильчанин оказался в международном аэропорту Бангкока после того, как приобрёл у торгового агента обратный билет в Екатеринбург, но документ оказался поддельным. Поэтому мужчина не смог покинуть страну в указанную дату и был вынужден «поселиться» в зале ожидания.

«Он купил обратный билет в Кольцово у торгового агента в Паттайе, но это был поддельный билет, в системе бронирования его нет. У него нет денег, и он до сих пор не может связаться с посольством России», — написал в соцсетях россиянин, живущий в Таиланде.

В свою очередь, одна из сотрудниц аэропорта обратилась в сообщество жителей Патайи во «ВКонтакте», сообщив, что организации в аэропорту уже подарили ему обратный билет и карманные деньги, но он отказался возвращаться домой 23 октября.

«Участник нашей группы звонил ей, обсуждал ситуацию, собирался помочь. Однако ему не удалось договориться с ней, чтобы она Борису передала трубку. Затем она сказала, что будет обращаться в Консульство РФ, что они справятся сами. Тайцы его подкармливают и дают возможность принимать душ», — пишут в группе.

Как сообщает E1.ru, на родине его разыскивают приставы за невыплату долга. А в 2012 году мужчина привлекался к ответственности за драку.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» добавили, что мужчина не числится в розыске. АН «Между строк» обратились за комментарием к родственникам Бориса. На момент публикации ответ не был получен.