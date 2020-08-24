Родные погибшего на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил молодого триатлониста разыскивают очевидцев

В редакцию АН «Между строк» обратились близкие Ильи Мурманского, который погиб на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил 7 августа. Напомним, ДТП произошло на 32-м километре автодороги. Илья ехал на велосипеде — он занимался триатлоном и был сбит автомобилем Honda Fit, за рулём которого находился 32-летний мужчина.

Близкие рассказали, что погибший работал в УрФУ, был кандидатом наук, увлекался спортом и недавно вернулся с соревнований из Калининграда. В момент аварии Илья был в яркой спортивной форме со светоотражающими элементами, он ехал по знакомому участку дороги, где регулярно тренировался. У погибшего осталась беременная жена.

«По словам водителя автомобиля следует, что он двигался по правой полосе со скоростью около 100 километров в час. И так как руль правый, он не рассчитал боковое расстояние до велосипедиста, в результате чего “зацепил” его зеркалом заднего вида», — сообщали ранее в ГИБДД по Свердловской области.

Родные Ильи Мурманского разыскивают очевидцев аварии. Если вы стали свидетелем ДТП или записали его на видеорегистратор, обращайтесь в нашу редакцию по телефону 8 (904) 179-57-29 (есть WhatsApp и Telegram), а мы свяжемся с близкими погибшего.