На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил иномарка насмерть сбила профессионального велосипедиста

В Свердловской области вечером 7 августа автомобиль Honda Fit сбил насмерть спортсмена-велосипедиста, который ехал по Серовскому тракту в сторону Нижнего Тагила.

В отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области пояснили, что 32-летний мужчина ехал на иномарке со стороны Екатеринбурга в сторону Нижнего Тагила. 28-летний велосипедист двигался по трассе в попутном направлении. В результате аварии спортсмен скончался до приезда скорой помощи.

«По словам водителя автомобиля следует, что двигался по правой полосе со скоростью около 100 километров в час. И так как руль правый, он не рассчитал боковое расстояние до велосипедиста, в результате чего “зацепил” его зеркалом заднего вида», — цитирует Е1.ru сообщение ведомства.

Погибший мужчина профессионально занимался велоспортом, в момент ДТП он был в шлеме.