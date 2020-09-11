Родители застреленного Росгвардией из-за обоев екатеринбуржца готовят жалобу в ЕСПЧ

Родители Владимира Таушанкова, которого ОМОН Росгвардии застрелил по подозрению в краже четырёх рулонов обоев из магазина, обратятся с жалобой в Европейский суд по правам человека из-за того, что российские суды отказали им в проверке действий силовиков, сообщил Znak.com адвокат родственников Алексей Бушмаков.

«Сегодня Свердловский областной суд признал законным отказ Следственного комитета в проведении проверки по факту смерти Таушанкова. Поэтому у нас появились все правовые основания направить жалобу в ЕСПЧ. Там мы укажем, что никакой проверки обстоятельств смерти не ведётся. Практика по таким делам у ЕСПЧ сформирована, я думаю, суд нас поддержит», — сказал Бушмаков.

Юрист также добавил, что он вместе с доверителями будут также подавать и кассационную жалобу, и жалобу в Верховный суд. Однако практика российских судов по таким делам складывается не в пользу заявителей, отметил Бушмаков.

Ранее СУ СКР по Свердловской области отказался возбуждать уголовное дело по заявлению родителей Таушанкова, интересы которых представляет Бушмаков, так как ведомство не нашло признаков преступления в обстоятельствах смерти молодого человека. В СК сообщили, что доводы, изложенные в обращении, будут тщательным образом проверены в ходе расследования уголовного дела о разбое и применении насилия в отношении силовиков, по которому погибший Владимир Таушанков является подозреваемым.

Напомним, Владимира Таушанкова застрелили бойцы спецназа Росгвардии 31 мая в 23:55 при штурме квартиры в ЖК «Рассветный» на ЖБИ, где он проживал. Поводом для штурма квартиры, где заперся Таушанков-младший, стал инцидент в магазине «Лео», который находится в пятистах метрах от его дома на улице Высоцкого. По данным официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, убитый попытался ограбить магазин «Лео», вынеся из него четыре рулона обоев. Точные обстоятельства инцидента неизвестны, до сих пор не опубликованы записи камер видеонаблюдения, на которых был бы показан инцидент с кражей.