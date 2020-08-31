Родители убитых на Уктусе девушек требуют для стрелка самого строгого наказания

Сегодня в областном суде состоялся процесс над Алексеем Александровым, которого обвиняют в убийстве Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой на горе Уктус в августе 2018 года. Родители убитых девушек потребовали возмещения морального вреда и самого строгого наказания для убийцы.

Убийство на Уктусе произошло 25 августа 2018 года. Неизвестный застрелил двух девушек, которые приехали в лес на пикник. Убийцу не могли найти больше года. В декабре 2019 года полицейские задержали 34-летнего инженера-конструктора завода имени Калинина Алексея Александрова. Он признался в убийстве. По его словам, он готовился к преступлению, пристреливался, а девушек убил просто так.

Родители Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой сегодня на суде потребовали самого строгого наказания для убийцы. Также обе семьи будут подавать иски о возмещении материального вреда, пишет портал Е1.ru.

«О материальном вреде я подготовлю иск позже. Данная семья лишила меня права нормально существовать, так как я на пенсии. С головой у меня теперь не всё в порядке, давление зашкаливает. У меня жизнь прекратилась тогда. Я настаиваю на том, чтобы мне выплатили 10 миллионов за то, что он убил мою дочь. Муж у меня оглох от горя», — заявила на суде мать Натальи Татьяна Кузнецова.

«Я считаю, что должно быть самое строгое наказание. Нам никто даже извинений с их стороны не принёс. Чисто по-человечески не извинились. Это недостойные люди», — сказала мама Ксении Алина Солтанова.

Однако отец Александрова не намерен извиняться перед матерями убитых девушек, так как уверен в невиновности своего сына. Он заявил журналистам, что дело сфабриковано, а на сына было оказано психологическое давление. Адвокат подозреваемого Леонид Задорин тоже отмечает, что уголовное дело полностью построено на признательных показаниях обвиняемого.

«Каких-то объективных доказательств в деле нет: его ДНК на вещах нет, на камерах он не опознан, ствола от винтовки не нашли, поэтому экспертизу сделать невозможно. Если убрать признательные показания, дела нет, его надо обратно на доследствие отправлять», — приводит портал 66.ru слова адвоката.

Юрист также рассказал, что работать с Александровым тяжело, потому что он «человек неконтактный и находится сам в себе». Задорин усомнился в достоверности экспертизы на вменяемость подзащитного.

«Очень странная экспертиза. Я бы сказал, что выводы не соответствуют содержанию. В остальном это медицинская тайна, мы не можем разглашать, только если он разрешит», — пояснил адвокат.

Сегодня в суде Алексей Александров в очередной раз подтвердил, что полностью признаёт свою вину. Следующее судебное заседание назначено на 7 сентября.