Родители поставят оценки учреждениям дополнительного образования

В Свердловской области в мае стартует независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями дополнительного образования. Она проводится в целях предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг учреждениями дополнительного образования, а также в целях повышения качества образования. Принять участие в независимой оценке можно с 12 мая по 1 июня 2023 года, заполнив анкету по ссылке http:vcc.gepicentr.ru. О важности участия родителей в этой оценочной процедуре рассказала директор МАУ ДО Дзержинский дворец детского и юношеского творчества Оксана Артемова:

«Независимая оценка качества условий проводится Общественным советом при Министерстве образования и молодёжной политики Свердловской области. Родителям (законным представителям) предлагается дистанционно, через заполнение онлайн-анкеты, принять участие в независимой оценке. Вопросы анкеты касаются доступности информации об образовательной организации (стенд организации, официальный сайт), комфортности условий оказания услуг, доброжелательности сотрудников, условий доступности для инвалидов и общей удовлетворённости качеством услуг. Также в анкете предусмотрена возможность представить свои предложения по улучшению работы учреждений дополнительного образования. Опрос полностью анонимен, ответы будут использованы в обобщённом виде. По итогам анкетирования родителей, очных визитов сотрудников организации-оператора в учреждения дополнительного образования мы разрабатываем планы мероприятий для устранения недостатков. Таким образом, в проведение независимой оценки мотивированно вовлечены все субъекты образовательного процесса. Через совершенствование условий оказания услуг мы повышаем и качество образования».