Родители Нижнего Тагила смогут пожаловаться на школьное питание по телефонам горячей линии

В Свердловской области заработала горячая линия по вопросам питания в школах. Получить консультацию специалистов родители уральских школьников смогут с 14 сентября по 5 октября.

Санврачи расскажут о том, чем и как часто должны питаться здоровые дети и те, кому необходима особая диета. Сообщат, куда жаловаться на школьное питание, не отвечающее нормам, и предоставят информацию о действующих санитарных правилах.

Звонки принимаются по будням с 8:30 до 17:00 по номеру Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области: 8 (343) 362-86-16 и по номеру в Нижнем Тагиле: 8 (912) 642-06-23.

Напомним, в прошлом году в Нижнем Тагиле разразился скандал, когда семиклассник Фёдор Коровин, сын блогера Ильи Тагильчанина, пожаловался президенту на плохое питание в школе № 61. После этого мэрия организовала тур по школьным столовым, в рамках которого журналисты смогли оценить качество школьных супов, салатов и выпечки.