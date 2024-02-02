Роддома на Вагонке больше не будет. Главврач городской больницы № 1 Нижнего Тагила рассказал о планах на многострадальное здание после затянувшегося капитального ремонта

Главврач ГБ № 1 Нижнего Тагила Александр Павловских поделился с АН «Между строк» планами о перепрофилировании здания роддома на Вагонке после затянувшегося на 5 лет капитального ремонта.

Напомним, роддом на Вагонке был закрыт на капитальный ремонт в апреле 2019 года. Контракт Минздрава Свердловской области на сумму 111,5 млн рублей тогда был заключён с ООО «Строительно-инвестиционная компания». Спустя полтора года, когда руководство медучреждения завершило приёмку работ, а контракт считался отыгранным, вдруг выяснилось, что капремонт не доделан, а часть работ специалисты подрядчика выполнили некачественно. Не договорившись со «Стройнвестом», медучреждение обратилось в суд. Только в январе 2024 года сторонам удалось договориться. Подробнее о противостоянии подрядчика и горбольницы читайте в этом материале.

Теперь, когда все юридические ограничения фактически сняты, в ГБ № 1 строят планы по обновлению и перепрофилированию многострадального здания родильного дома на улице Вагоностроителей. В медучреждении уже приготовили пакет документов и намерены заявляться на финансирование новых работ. Несмотря на это, по словам Александра Павловских, в формате роддома существование объекта больше нецелесообразно.

«В Нижнем Тагиле прекрасно работает роддом в Демидовской больнице. Он покрывает потребности и города, и всего Горнозаводского округа, при этом сохраняется определённый запас по мощностям. В этой связи в том виде, в котором он существовал ранее, родильный дом на Вагоностроителей больше не нужен городу. Сейчас мы рассматривает другие варианты использования здания. Руководством страны поставлена новая задача — повышение рождаемости, поддержка института материнства и детства. В этом направлении нам и надо работать. Мысли о том, что можно сделать, у нас уже есть, но говорить об этом пока рано», — уверен Павловских.

По словам главврача, у медучреждения уже готова смета на корректировку проектно-сметной документации. Примерная стоимость этих работ составляет около 1 млн рублей.

«В ближайшее время мы намерены отправить в Минздрав заявку на финансирование корректировки проекта. Со своей стороны, мы уже сделали всё необходимое, документы у нас готовы. Если удастся получить средства, то далее мы заявляемся на госэкспертизу. Не исключено, что к концу года мы сможем отторговать контракт на новый капитальный ремонт. У нас большие планы на это здание. Есть идея сделать его изюминкой не только нашего учреждения, но и всей Свердловской области. Речь идёт о гинекологическом центре и организации службы родовспоможения», — считает руководитель ГБ № 1.