Арбитражный суд Свердловской области поставил точку в громком деле по роддому на Вагонке, который 4 года не могут открыть после некачественного капремонта

Роддом Городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле не функционирует с 2019 года. После начавшегося капитального ремонта руководство медучреждения никак не могло ввести здание в эксплуатацию, поскольку часть работ была выполнена некачественно. Между подрядчиком в лице ООО «Строительно-инвестиционная компания» и руководством ГБ № 1 возник конфликт, который перерос в многолетнее судебное разбирательство. Точку в этом споре в январе этого года наконец поставил Арбитражный суд Свердловской области. Журналист АН «Между строк» встретился с главным врачом ГБ № 1 Александром Павловских и поговорил об итогах затянувшегося суда.

Напомним, роддом на Вагонке был закрыт на капитальный ремонт в апреле 2019 года. В рамках контракта Минздравом Свердловской области планировался капитальный ремонт здания, на который в бюджете было предусмотрено 130,5 млн рублей. На эти средства предполагалось произвести демонтаж строительных конструкций, внутреннего водопровода и канализации, привести в порядок кровлю, заменить двери, установить пластиковые окна, телефонное оборудование и выполнить ряд других работ, в том числе замену инженерных коммуникаций и благоустройство прилегающей территории. Однако победитель закупки в лице «Стройинвеста» снизил цену за свои услуги до 111,5 млн рублей, поэтому контракт сроком на 1,5 года был заключён именно с этой компанией.

«Предыдущие руководители нашего учреждения занимались поэтапной приёмкой работ вплоть до завершения контракта, однако, когда стройка закончилась, вдруг выяснилось, что не все работы были выполнены качественно, а часть из них вообще не производилась. Не могу сказать, как так вышло, поскольку объект был принят прошлым руководством медучреждения то ли из-за некомпетентности, то ли ещё из-за чего. Впоследствии проверка финансово-хозяйственного управления при Минздраве региона выявила недоделки на 1,6 млн рублей. После обнаружения такого количества дефектов мы приступили к претензионной работе, которая затянулась на несколько лет», — говорит Александр Павловских.

Главврач уточняет, что недостатки в первую очередь касались некачественно положенной штукатурки и плитки, а также плохой покраски стен. По словам медика, даже обычному человеку при беглом обходе отремонтированного здания стало бы понятно, что проведённый ремонт был некачественным.

«Я вижу только два варианта того, как такое могло произойти: можно видеть плохо выполненную работу и закрывать глаза, а можно совсем ничего не понимать и бездумно подписывать всё подряд. В таком случае встаёт другой вопрос: можешь ли ты занимать свою должность?» — считает главврач ГБ № 1.

Стоит отметить, что контракт со «Стройинвестом» не подразумевал обустройство второго этажа здания, поэтому даже в случае адекватно выполненного ремонта объект был бы запущен в работу с некоторыми недоделками. Впрочем, и состояние отремонтированной части здания нельзя было назвать удовлетворительным. По словам главврача, выполненный ремонт не соответствовал проекту и нормам СанПин.

«Дождливая погода вскрыла ещё ряд недостатков. В здании роддома регулярно топило подвал, несмотря на то, что по контракту была предусмотрена прокладка гидроизоляции. Из-за этого в роддоме изменились условия влажности, стала облезать краска, отпадывать штукатурка и плитка. В этой ситуации свои гарантийные обязательства подрядчик выполнял не совсем добросовестно: часть работ выполнялась, а часть нет. Поток претензий к подрядчику только увеличивался, поэтому в конечном итоге больница принимает решение обратиться к специализированной организации, которая бы произвела дополнительный учёт всех недостатков. С таким заключением больница планировала обратиться в суд», — комментирует ситуацию главврач.

Александр Павловских признаётся, что на ранних этапах, когда тема не открытого после капремонта роддома была на слуху, к разбирательству подключились почти все надзорные ведомства: Следственный комитет, прокуратура, полиция. В октябре 2021 года стало известно, что следственный отдел Дзержинского района Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» в отношении экс-заместителя главного врача ГБ № 1 Нижнего Тагила, однако вскоре оно было прекращено.

«По этому делу проходил заместитель уже бывшего главного врача по фамилии Паньшин, который являлся председателем приёмной комиссии. Тогда же рассматривалась возможность возбуждения ещё одного уголовного дела по статьям 292 УК РФ (служебный подлог) и 293 УК РФ (халатность), но доказательную базу собрать не смогли. СУСК по Дзержинскому району назначил экспертизу, которая выявила ущерб всего на 260 тысяч рублей, хотя проверка того же Минздрава оценила его в 1,7 млн рублей. Почему у СК получились такие цифры — ответить сложно. Именно поэтому уголовное дело и развалилось», — пояснил АН «Между строк» источник, знакомый с ходом расследования.

Нанятые эксперты в свою очередь нашли кучу скрытых замечаний, которые при первоначальной проверке не выявили специалисты Минздрава. После получения заключения ГБ № 1 обратилась в арбитраж. В рамках разбирательства была проведена ещё одна, уже третья экспертиза, по итогу которой в ГБ № 1 скорректировали свои исковые требования. Вместо возмещения стоимости невыполненных работ и гарантийного ремонта в больнице решают взыскать с подрядчика сумму совокупного ущерба в размере 4,9 млн рублей: и за невыполненный, и за некачественный ремонт.

«С того момента мы больше не просили устранять недоделки по гарантии. Всё-таки у нас в распоряжении был исполнительный лист, мы понимали, с каким подрядчиком имеем дело, чего от него можно ждать. Велик был риск снова вступить в очень долгие и мучительные отношения и получить в итоге очередную некачественную работу. Опять бы напортачили, а нам снова судиться, делать очередную экспертизу и так далее. Мы просили подрядчика вернуть денежные средства, которые установили эксперты в ходе судебной экспертизы, вот и всё», — резюмирует Павловских.

21 сентября 2023 года Арбитражный суд Свердловской области требование больницы удовлетворил, однако подрядчик, несогласный с решением, подал апелляцию. В течение нескольких месяцев руководство больницы, пытаясь избежать продолжения судов, вело с подрядчиком переговоры. В январе 2024 года сторонам наконец удалось договориться.

«Буквально перед Новым годом мы провели с ними встречу, убедили, что целесообразней будет вернуть нам средства, нежели снова пытаться выполнить свои гарантийные обязательства. Всё же цены за эти годы значительно выросли. В конце концов удалось прийти к консенсусу, апелляция была отозвана. Решение суда на днях вступило в законную силу. Сейчас, когда все юридические вопросы закрыты, мы наконец можем двигаться дальше. Впрочем, до запуска объекта в работу ещё далеко. После того капремонта здание роддома снова нуждается в обновлении», — уверен главный врач.

ООО «Стройинвест», с которым у ГБ № 1 шло многолетнее противостояние, продолжает работу над объектами в Нижнем Тагиле. За последние несколько лет специалисты фирмы занимались ремонтом школ № 24 и 48, а также подготовили проектную документацию на ремонт Дворца культуры «Юбилейный». Признать подрядчика недобросовестным у ГБ № 1 не вышло. Администрацию Нижнего Тагила бэкграунд компании, с которой заключались многомиллионные контракты на ремонт социально важных объектов, похоже, тоже не интересовал.

«Поскольку мы закрыли свой контракт и только потом вступили в судебный процесс, признать подрядчика недобросовестным не представляется возможным. Таково существующее законодательство. ФАС может действовать только в рамках действующего контракта», — рассказали АН «Между строк» в ГБ № 1.