«Рифей» рассказал о «нехорошей ситуации» с весами на мусорных полигонах

Сегодня на пресс-конференции по вопросам мусорной реформы в Нижнем Тагиле руководитель регоператора «Рифей» Константин Фрумкин заявил, что весы на мусорном полигоне «Рогожино» под Нижним Тагилом отправлены в ремонт. Ранее стало известно, что они не работают с начала февраля.

«Весы, как и любое оборудование, могут ломаться. Сейчас весы отправлены на ремонт. Компания обещает их в ближайшее время восстановить. Существует постановление правительства, в котором чётко регламентированы действия в таких случаях. На второй месяц после того, как на полигоне не работают весы, а все полигоны обязаны иметь весовой контроль, расчёт с полигоном по кубическим метрам начинает производиться с пониженным коэффициентом 0,5. Федеральный законодатель ввёл такой экономический стимул для всех объектов размещения, обработки и сортировки для того, чтобы всё проходило через весы. С таким законодательным подходом, я уверяю вас, все будут заинтересованы как можно быстрее все весы восстановить», — заявил Фрумкин.

Представитель регоператора отметил, что ситуация с весами на территории всего Северного кластера сейчас сложная, поскольку раньше мусор здесь «никто и никогда не взвешивал».

«Что касается ситуации в целом по весам, то она на сегодняшний день действительно не очень хорошая. На начало реформы в большинстве городов Северного АПО весы на полигонах отсутствовали вообще как класс. В течение ближайших месяцев мы будем самостоятельно закупать и устанавливать пункты весового контроля. Это приведёт отчётность к правильным физическим показателям. До сегодняшнего дня на этой территории никто и никогда эти коммунальные отходы не взвешивал. И отчётность в этом году будет, по сути, первый раз», — пояснил Константин Фрумкин.

Один комплекс весового контроля, отметил Фрумкин, стоит порядка 3 млн рублей.