Из-за сломанных весов мусоровозы «Тагилспецтранса» ездят на полигон «Рогожино» без взвешивания 

Весы для мусоровозов на въезде на полигон для ТКО «Рогожино» под Нижним Тагилом не работают с начала февраля. Об этом АН «Между строк» сообщил экологический активист Андрей Волегов. По его словам, сейчас автомобили «Тагилспецтранса» (полигон ТКО «Рогожино» также находится в ведении «Тагилспецтранса» - Прим. ред.) заезжают на полигон без предварительного взвешивания. По мнению общественника, это серьёзно может повлиять на отчётность при обработке данных перед подведением промежуточных квартальных итогов и пересмотров нормативов накопления ТКО.

В пресс-службе регионального оператора в Северном АПО «Рифей» АН «Между строк» подтвердили данную информацию.

«Весы на полигоне “Рогожино” на сегодняшний день не работают. Поэтому коммерческий учёт доставленных транспортировщиками ТКО ведётся в соответствии с п. 11 постановления правительства РФ № 505», - пояснил регоператор.

Согласно данному постановлению, в случае если объект не оборудован средством измерения или весы вышли из строя, то коммерческий учёт массы ТКО осуществляется исходя из его средней плотности и объёма. При этом первые 30 дней - исходя из установленной вместимости кузова мусоровоза, а по истечению месяца - исходя из уменьшенной вдвое установленной ранее нормы.

При этом в компании затруднились ответить о дате поломки весов и сроках её устранения, а также назвать количество мусоровозов, которые проехали на полигон, минуя весовой контроль. В ООО «Тагилспецтранс» отказались от комментариев.

Министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов назвал данную ситуацию «не нормальной» и заявил, что в подобных случаях Росприроднадзор обязан организовать проверку деятельности владельца полигона.

Напомним, с 1 января 2019 года тюменская компания «Рифей» отвечает за весь процесс обращения с твёрдыми коммунальными отходами (от сбора до размещения) в северном кластере с центром в Нижнем Тагиле.