РИА Новости: В России могут ограничить передвижение по стране

В России в связи с пандемией коронавируса могут ограничить передвижение по всей стране и остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки. Как пишет РИА Новости со ссылкой на собственные источники, российское правительство уже рассматривает эту возможность.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь председателя правительства России Борис Беляков, кабмин «не подтверждает, но и не опровергает» эту информацию.

По словам главного эпидемиолога Минздрава РФ Николай Брико, коронавирусные каникулы должны замедлить распространение COVID-19. Но если этого не произойдёт, то «придётся ужесточить борьбу с вирусом».

«Мы будем считать её успешной, если не будет за эту неделю нарастания новых случаев заболевания», — сказал Брико «Интерфаксу».

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