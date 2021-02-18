Результаты осенних замеров ТКО в Нижнем Тагиле оказались больше действующих нормативов

В Нижнетагильской городской думе подвели итоги осенних перезамеров накопления твёрдых коммунальных отходов в городе. По словам вице-спикера Владимира Базилевича, цифры оказались несколько больше, чем те, по которым в настоящее время производится расчёт.

«По индивидуальным домам, судя по расчётам, идёт превышение [ранее установленных нормативов] по объёму. Не везде, конечно. По весу все уложились в свои 33 килограмма, а по объёму превышение составило 5–10%. Что касается МКД, из 13 адресов 11 не уложились в объёмы и 7 не уложились в килограммы. Если в среднем норма в 33 килограмма мусора на человека, то там есть цифры в два раза больше. По итогам этапа "осень" получается так, что тагильчане стали мусорить больше», — пояснил депутат.

Также Базилевич отметил, что в зимних перезамерах были учтены прошлогодние ошибки и теперь показатели должны получиться более актуальными.

«Зимой мусора гораздо меньше, по крайней мере пока. Сейчас же ввели новое правило, по которому за день до начала замеров все контейнеры опустошались. А осенью уже с первого дня замеров некоторые контейнеры были заполнены», — уточнил вице-спикер.

По словам депутата, данные осенних замеров с некоторыми нарушениями мэрия направила в Региональную энергетическую комиссию.

Напомним, параллельно с Нижним Тагилом замеры ТКО проходят ещё в нескольких городах области. Об их результатах ничего неизвестно.

Ранее министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов прокомментировал решение Второго апелляционного суда Санкт-Петербурга о некорректности расчётов нормативов накопления ТКО. Глава ведомства заявил, что пересчёт может привести к повышению платы за вывоз мусора, потому что нормативы соответствуют данным пятилетней давности.