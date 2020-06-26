Режиссёра Кирилла Серебренникова приговорили к 3 годам условно по делу «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы признал режиссёра Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил его к трём годам лишения свободы условно по делу «Седьмой студии», пишет «Медуза». В суде решили, что «исправление возможно без реального срока». Серебренников обязан будет заплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Адвокат режиссёра уже заявил о намерении обжаловать приговор в ближайшее время.

Бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина приговорили к трём годам условно и штрафу 200 тысяч рублей, экс-генпродюсера Алексея Малобродского — к двум годам условно и штрафу 300 тысяч рублей. Кроме того, суд удовлетворил иск Минкультуры о взыскании 129 млн рублей со всех фигурантов дела, кроме бывшей сотрудницы Минкульта Софьи Апфельбаум. Она должна была отделаться штрафом, но суд переквалифицировал обвинение с мошенничества на халатность. Поэтому её освободили и от этой обязанности, поскольку истёк срок давности.

Ранее прокурор просил приговорить Серебренникова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, Алексея Малобродского — к пяти годам, Юрия Итина и Софью Апфельбаум — к четырём годам.

Напомним, дело «Седьмой студии» ведётся с 25 октября 2018 года. Подсудимых обвиняют в хищениях бюджетных средств, выделенных на театральный проект «Платформа».