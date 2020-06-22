Прокурор попросил приговорить Кирилла Серебренникова по делу «Седьмой студии» к 6 годам колонии

На суде по делу «Седьмой студии» представитель гособвинения попросил вынести обвинительный приговор всем фигурантам, пишет «Медуза».

Режиссёра Кирилла Серебреникова прокурор просит приговорить к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей, продюсера Алексея Малобродского — к пяти годам заключения и штрафу в 300 тысяч рублей. Для Софьи Апфельбаум и Юрия Итина гособвинение просит наказание в виде четырёх лет лишения свободы и штрафа в 200 тысяч рублей. Всем подсудимым, по мнению гособвинения, также нужно запретить занимать определённые должности в течение трёх лет.

«Обвинение считает вину всех фигурантов дела доказанной. В то же время сторона обвинения корректирует сумму ущерба с 133 миллионов 237 тысяч рублей до 128 миллионов 974 тысяч рублей», — сказал прокурор в прениях сторон.

Напомним, по делу «Седьмой студии» обвиняемыми проходят режиссёр Кирилл Серебренников, бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум, бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский и бывший генеральный директор организации Юрий Итин. Ещё одна участница процесса — продюсер Екатерина Воронова — объявлена в розыск. Фигурантов дела обвиняют в хищении средств, выделенных Минкультуры на театральный проект «Платформа».

Ранее сообщалось, что письмо с просьбой отозвать иск по делу «Седьмой студии» к министру культуры Ольге Любимовой подписали более трёх тысяч деятелей культуры.