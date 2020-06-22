Более трёх тысяч деятелей культуры попросили министра культуры отозвать иск по делу «Седьмой студии»

Деятели культуры обратились с открытым письмом к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой отозвать иск по делу «Седьмой студии», за двое суток под ним подписались почти 3,7 тысячи человек, передаёт «Дождь».

«Мы призываем вас лично ознакомиться с результатами проведённых экспертиз и отозвать иск министерства культуры к Кириллу Серебренникову, Алексею Малобродскому, Софье Апфельбаум и Юрию Итину, обеспечив таким образом справедливый исход дела и справедливый приговор», — говорится в письме.

Авторы письма перечислили нарушения со стороны следствия и выразили недоверие к экспертам, проводившим последнюю экспертизу, — они нашли в деле хищения на 129 миллионов рублей; при этом другая экспертиза мошенничества не нашла, а обнаружила, что сотрудники «Платформы» сэкономили бюджетные деньги.

Среди подписавших обращение — режиссёры Павел Лунгин, Юрий Бутусов, Гарри Бардин, актёры Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков, Данила Козловский и Чулпан Хаматова, музыкант Андрей Макаревич, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, президент «Фонда Солженицына» Наталья Солженицына и другие.

Дело «Седьмой студии» ведётся с 25 октября 2018 года, подсудимых обвиняют в хищениях бюджетных средств, выделенных на театральный проект «Платформа», и требуют возместить ведомству убытки в размере 128,9 млн рублей.