Режим самоизоляции для жителей Свердловской области из групп риска продлили до 14 сентября

Губернатор Евгений Куйвашев 7 сентября внёс изменения в указ о введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции, сообщается на официальном информационном портале региона.

Согласно подписанному документу, режим самоизоляции для жителей Свердловской области старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлён до 14 сентября. Указ № 490-УГ, которым продлевается указанный режим, вступает в силу с 8 сентября.

За последние сутки в Свердловской области выявлено 125 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 26 163.