В Свердловской области 125 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле выявлено 9 заболевших

На территории Свердловской области за прошедшие сутки выявлено 125 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+63), Алапаевска, Арамильского и Артинского городских округов, Берёзовского, Бисерти, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Красноуральска, Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Кушвы, Ивделя, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Среднеуральска, Ирбита, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила (+9), Североуральска, Серова, Тавдинского городского округа. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 26 163.

«Состояние 84 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 74 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 41 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 417. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписан 61 человек. Общее число выписанных достигло 20 364. Зарегистрировано 2 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 479», — сообщили в оперштабе.

В России за последние сутки выявлено 5185 новых случаев коронавируса в 84 регионах, зафиксирован 51 летальный исход, полностью выздоровело 2328 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 030 690 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 17 871 летальный исход, выздоровело 843 277 человек.