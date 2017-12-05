Reuters сообщило о планах российской элиты вернуть деньги в страну из-за новых санкций

Представители российской элиты намерены вернуть свои денежные активы из-за рубежа в связи с новыми санкциями США, со ссылкой на четыре источника передаёт Reuters.

«Слухи о том, что список физлиц и юрлиц под санкциями может быть расширен... заставляют богатых российских топов заводить деньги обратно в Россию», — сказал источник на финансовом рынке.

Три собеседника агентства, в том числе топ-менеджер одного из российских госбанков, рассказали, что некоторые из представителей элиты предлагают выпустить облигации государственного валютного займа, которые обеспечили бы им больший доход и анонимность, чем банковские депозиты.

Минфин отказался комментировать эту информацию, при этом источник в ведомстве отверг эту идею. По его словам, вложиться в суверенные бумаги можно через российский депозитарий, купив еврооблигации. Источник в госбанке отметил, что евробондов на рынке ограниченное количество.

Высокопоставленный источник, имеющий связи в бизнес-кругах и Кремле, рассказал, что предложения по выпуску валютных облигаций уже поступали три года назад в рамках «деофшоризации», и подчеркнул, что санкции сейчас могут стать дополнительным аргументом.

Напомним, в августе президент США Дональд Трамп подписал закон о введении новых санкций в отношении России. Ограничения запрещают президенту снимать санкции с России без разрешения парламентариев, а также вводят экономические меры: ограничивают максимальный размер инвестиций в нефте- и газопроводы, участие американских компаний в совместных с Россией энергетических проектах. В течение полугода после принятия закона Минфин, Госдеп и директор Национальной разведки США должны будут предоставить доклад о высокопоставленных политиках и близких к режиму олигархах и бизнесменах России, в котором должны быть описаны связи этих людей с президентом Владимиром Путиным, признаки коррупции, доходы, финансовое состояние и инвестиции бизнесменов из окружения президента.