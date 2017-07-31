Трамп утвердил новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении санкций в отношении России, передаёт «Интерфакс». О подписании документа сообщил вице-президент США Майк Пенс журналистам в Тбилиси.

«Мы желаем их отмены, но это возможно лишь при условии выполнения Россией взятых на себя обязательств, однако последние дипломатические шаги России, к сожалению, говорят об обратном», — сказал он.

Ранее Сенат США одобрил принятый Конгрессом законопроект о новых санкциях. Ограничения запрещают президенту снимать санкции с России без разрешения парламентариев. Они также вводят экономические меры: ограничивают максимальный размер инвестиций в нефте- и газопроводы, участие американских компаний в совместных с Россией энергетических проектах.

Пенс отметил, что закон позволяет президенту и Госдепартаменту США проводить более гибкую политику.

«Подписание конгрессом и президентом законопроекта о санкциях против России означает, что мы выступаем с единой позиции. Президент Трамп заявил в Варшаве, что Россия вновь продолжает поддерживать террористические государства Иран и Северную Корею», — сказал он.

Он отметил, что США противопоставляют свои ценности действиям России.

«Я уверен, что мы сможем добиться лучших отношений и лучшего будущего, основанного на мире», — сказал Пенс.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Вести»