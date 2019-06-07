Reuters: Два российских тренера, отстранённые за допинг, продолжают работать со спортсменами

Два российских тренера по лёгкой атлетике Владимир Мохнёв и Валерий Волков, которые были отстранены от работы из-за нарушения антидопинговых правил, продолжают работать со спортсменами, пишет Reuters.

В 2016 году Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил от работы Мохнёва на десять лет за то, что он давал членам российской сборной запрещённые препараты. Волкова отстранили на четыре года с августа 2017 года за нарушение антидопинговых правил. Агентство выяснило, что Мохнёв и Волков продолжают тренировать спортсменов: в частности, корреспондент видел Мохнёва на легкоатлетическом стадионе в Курске 16 мая 2019 года — он давал указания семерым бегунам и фиксировал показываемое ими время.

Волков работал с бегунами на открытом стадионе Московского энергетического института в сентябре 2018 года. Кроме того, Волков числился в списке тренеров легкоатлетической команды института на сайте учебного заведения в сообщении от октября 2017 года — через месяц после отстранения. В пресс-службе вуза заявили, что это ошибка.

Reuters также выяснило, что бывший глава медицинской комиссии ВФЛА Сергей Португалов, который был пожизненно отстранён за нарушение антидопинговых правил, читал платные лекции в московском тренажёрном зале по поводу питания и тренировок. Лекции, как отмечает агентство, были организованы фирмой «Клоков. Технологии спортивной тренировки и восстановления», долей в которой владеет Португалов.

Мохнёв заявил агентству, что иногда его просят отвезти спортсменов на соревнования, после чего он садится и смотрит на их работу. Он назвал своё отстранение несправедливым, добавив, что имеет право приезжать куда хочет и подходить к кому хочет. Волков ответил на запрос агентства через пресс-службу института, где он работает: он заявил, что лишь проводит занятия по физкультуре, а не тренирует спортсменов. Португалов на просьбу о комментарии не ответил.

Во Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) сообщили, что направят соответствующую информацию в Российское антидопинговое агентство. Глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что в организации проведут расследование фактов, о которых сообщило Reuters. В ВФЛА также заявили, что попросили министра культуры и спорта Курской области провести проверку в отношении Мохнёва.