Ретейлеры предупредили о возможном повышении цен на одежду и обувь из-за курса рубля

Осенью цены на одежду, обувь и аксессуары вырастут, если курс рубля не стабилизируется в ближайшее время, со ссылкой на информацию от ретейлеров пишет «Коммерсантъ».

Президент Baon Илья Ярошенко пояснил газете, что закупки одёжных ретейлеров привязаны к валюте, поэтому рост курса скажется на ценах на зимнюю коллекцию. Он отметил, что увеличение цен не будет пропорционально росту курса.

«Если, скажем, доллар вырастет на 20%, то для конечного потребителя цена увеличится на 10%, оставшиеся 10% разделят между собой поставщики и ретейлеры за счёт снижения своей маржинальности», — сказал Ярошенко.

Совладелец обувной сети «Эконика» Сергей Саркисов и гендиректор «Обуви России» Антон Титов считают, что пересмотра роста цен не будет, если курс будет колебаться в диапазоне 5–10%. При более существенном падении на продолжительный период времени рост цен на обувь возможен.

Сегодня утром биржевой курс евро к рублю на торгах Московской биржи превысил 80 рублей. Последний раз европейская валюта пересекала эту отметку в марте 2016 года. Рубль начал дешеветь с 9 апреля после решения Минфина США ввести новые санкции против России, под которые попали 24 российских чиновника и бизнесмена, а также несколько компаний.

На Московской бирже 9 апреля произошёл обвал котировок и индексов. На пике падения индекс Московской биржи снижался больше чем на 9%, РТС — почти на 11%. Лидером падения среди компаний была UC Rusal, которая к 17:00 мск дешевела на 22%. Rusal и его основной владелец Олег Дерипаска также попали в санкционный список США.