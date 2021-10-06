Рестораторы Свердловской области попросили губернатора не вводить QR-коды

Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области написала открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой не вводить в регионе QR-коды для посещения общественных мест, пишет 66.ru.

«Данную меру для предприятий отрасли можно сравнить с "контрольным выстрелом", поскольку посетители вряд ли будут получать дополнительный разрешительный документ в виде QR-кода для того, чтобы зайти в кафе выпить чашку кофе или на обед. По статистике, во время введения подобной меры в Москве летом 2021 года загруженность залов, в которые можно было попасть только при наличии QR-кода, составила не более 10%», — заявили авторы письма.

Новые ограничительные меры будут означать «фактическое введение локдауна», в то время как отрасль до сих пор восстанавливается с прошлого года, когда точки общепита были закрыты.

«На сегодняшний день отрасль общественного питания является одной из самых "зарегулированных" с точки зрения санитарных норм, правил и ограничений, но, несмотря на это, звучат инициативы о введении новых ограничений именно для сферы услуг и предприятий общественного питания в частности», — считают рестораторы.

Кроме того, по их мнению, при работе с QR-кодами могут возникнуть технические сложности: не все люди зарегистрированы на «Госуслугах»; проверять наличие QR-кодов должны правоохранительные органы, а не рестораторы; власти не учитывают «факторы по организации рабочего, социального, студенческого и корпоративного питания». Также участникам рынка «непонятна причинно-следственная связь при принятии подобных решений».

«Если целью такой меры является желание мотивировать население пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, то этот способ, по нашему мнению, является абсолютно ошибочным. Если кто-то решил для себя не проходить вакцинацию, то он просто откажется от посещения предприятий питания либо иной сферы услуг», — отмечают в ассоциации.

На прошлой неделе вице-губернатор Павел Креков рассказал на брифинге, что в регионе появятся зоны, свободные от Covid-19, — туда будут пускать по QR-кодам, то есть тех, кто недавно переболел или привился от коронавируса. Список таких общественных мест оперштаб составит в ближайшее время.

Накануне в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила рассказали АН «Между строк», что к 1 декабря 2021 года по принципу так называемых COVID-free-зон в городе будут работать театры, музеи, концертные площадки, спортивные учреждения и кафе. За пропуск непривитых гостей на массовые мероприятия учреждения будет штрафовать Роспотребнадзор.

В пресс-службе мэрии рассказали, что вводить QR-коды будут постепенно и начать планируют именно с учреждений культуры. Так, попасть на выставку или спектакль смогут только привитые или переболевшие коронавирусом тагильчане. Подтвердить свой статус можно будет с помощью QR-кода, который будет выдавать портал «Госуслуги».