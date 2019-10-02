Ресторан «Армения» отсудил у организаторов митинга 27 июля 241 тысячу рублей

Расположенный на Тверской улице в Москве ресторан «Армения» отсудил у организаторов митинга 27 июля 241 тысячу 520 рублей. Как пишет «Медиазона», именно в такую сумму суд оценил упущенную выгоду ресторана из-за протестной акции. Изначально владелец ресторана требовал выплатить ему почти 552 тысячи рублей.

Согласно тексту искового заявления, из-за скопления протестующих в день акции протеста ресторан «был вынужден приостановить ведение своей деятельности» на весь день. Ущерб был оценён в 551 тысячу 847 рублей 40 копеек дохода, из которых 155 тысяч 495 рубля — средний субботний доход ресторана, а 396 тысяч 352 рубля — стоимость отменённого банкета.

На суде стороны выясняли параметры банкета, который якобы был запланирован на 27 июля. По словам представителей ресторана, на каждого посетителя мероприятия было приготовлено по 4,3 кг еды. В том числе в меню числились «метровые люля». Сторона защиты настаивала, что один человек не способен съесть такое количество еды.

Напомним, ответчиками по данному иску выступали девять человек — Алексей Навальный, Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов и Георгий Албуров.

1 октября суд частично удовлетворил иск ГБУ «Автомобильные дороги» к организаторам несогласованной акции и предписал взыскать с оппозиционеров 3,4 млн рублей.