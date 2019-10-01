Суд обязал организаторов митинга 27 июля выплатить 3,4 млн рублей ГБУ «Автомобильные дороги»

Коптевский районный суд Москвы частично удовлетворил иск ГБУ «Автомобильные дороги», поданный к организаторам оппозиционной акции протеста, прошедшей в столице 27 июля. Как пишет «Медуза», с девяти ответчиков по делу взыскали 3,4 млн рублей.

Изначально автотранспортное предприятие требовало возместить почти 11,5 млн рублей. Из которых 10,5 млн якобы были потрачены на «ликвидацию повреждений», 235 тысяч на выделение транспорта для перекрытия улиц, ещё 434 тысячи обозначались как некие дополнительные работы.

Напомним, ответчиками по делу выступали Илья Яшин, Александр Соловьёв, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Олег Степанов и Георгий Албуров.

На заседании стороны обсуждали, какие машины «Автомобильных дорог» были использованы властями для перекрытия улиц во время несогласованной акции и сколько кустов было повреждено. Помимо прочего к делу в качестве доказательств вины обвиняемых были приобщены фотографии вытоптанного газона.

В своём Twitter оппозиционер Илья Яшин назвал происходившее «судебным заседанием в жанре КВН».