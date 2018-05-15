Решение о блокировке Telegram не вступало в силу, соответствующая отметка удалена с сайта Таганского суда, сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Отметка появляется на сайте автоматически спустя 30 дней с момента вынесения решения. Однако защита успела подать две жалобы — на немедленное исполнение решения (пока оставлена без движения) и на саму блокировку (жалоба отправлена по почте и ещё не дошла до суда, но считается поданной с момента сдачи в отделение).

В последней жалобе защитники утверждают, что заявление против мессенджера подали неуполномоченные лица, суд грубо нарушил процессуальный порядок рассмотрения, а также принцип состязательности и права на защиту. Также адвокаты уверены, что не обоснована необходимость вводимых против компании ограничений. Юристы попросили отменить решение Таганского суда о блокировке, рассмотреть дело по правилам производства в суде первой инстанции и закрыть его.

Они также напомнили, что действия Роскомнадзора привели к блокировке до 20 миллионов IP-адресов, и указали на то, что десятки предприятий несут из-за этого убытки.

Напомним, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер 16 апреля в соответствии с решением Таганского суда Москвы. Основанием стал отказ Telegram передать ФСБ ключи шифрования.

Ведомство отмечало, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян. Через Telegram распространяют информацию террористы, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения.

Для обхода запрета компания начала использовать хостинги Amazon и Google. Роскомнадзор в ответ применил точечную блокировку используемых IP-адресов.