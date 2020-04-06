Ремонтировать улицы Тагильскую и Кирова в этом году за 17 млн рублей будет «Капиталстрой»

Ремонтом улиц Тагильской и Кирова в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2020 году займётся местная компания ООО «Капиталстрой». Она стала единственным участником электронного конкурса, а её заявка соответствовала всем необходимым требованиям. МУП «Тагилдорстрой» заплатит за все работы победившей на торгах компании 17,2 млн рублей. Согласно конкурсной документации, «Капиталстрой» должен начать ремонтировать улицы с момента заключения договора. Завершить работы необходимо не позднее 25 сентября.

В этом году генподрядчиком на ремонт 22 улиц в рамках нацпроекта БКАД за 626,1 млн рублей стало муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой». Протяжённость покрытия улиц, которые должен сделать МУП, — 29,7 км, площадь — 422 тысячи кв. м. Конкурсы на контракты по субподрядам выиграли также «УБТ-Сервис» (отремонтирует 5 улиц) и ООО «АэродромДорСтрой» (приведёт в порядок 7 улиц). «Тагилдорстрой» и «УБТ-Сервис» уже запустили свои асфальтовые заводы для ремонта дорог.

Напомним, в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» впервые была сделана 21 улица. Ремонтировалось дорожное покрытие во всех районах Нижнего Тагила тремя местными организациями: муниципальным унитарным предприятием «Тагилдорстрой», ООО «УБТ-Сервис» («дочка» «Уралвагонзавода») и ООО «Уралстроймонтаж». «Тагилдорстрой» за сезон сделал 7 дорог: Жуковского, Кулибина, Челюскинцев, Гагарина, Крымскую, Ломоносова, Учительскую. На работы направили 225,5 млн рублей.

В октябре 2019 года за рулём Hyundai Solaris отремонтированные дороги протестировал глава города Владислав Пинаев.