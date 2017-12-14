Ремонтировать многострадальную школу № 56 в Нижнем Тагиле будет «Стройкомплекс»

Капитальным ремонтом тагильской школы № 56 на Гвардейской, 20 займётся ЗАО «Стройкомплекс», которое уже в течение нескольких лет ремонтирует многоквартирные дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщается в протоколе подведения итогов электронного аукциона на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта составляет 127,36 миллиона рублей, деньги на все работы будут направлены из областного и местного бюджетов. Отметим, в конкурсе на ремонт школы участвовали две компании, вторая — ООО «Управление по капитальному ремонту».

«Стройкомплекс» должен выполнить капитальный ремонт здания школы, включая все пристройки и хозяйственно-бытовые помещения, подвал, привести в нормальное состояние все внутренние инженерные коммуникации.

«Должны быть выполнены тротуары и подъезды к зданию из твёрдого покрытия, к площадке для мусорных контейнеров, включая пожарные проезды вокруг зданий. Также необходимо предусмотреть размещение парковочных мест для автотранспорта, обеспечить отвод ливневых стоков. Создать безбарьерную среду для людей с ограниченными возможностями», — говорится в конкурсной документации.

Также проектом предусмотрено строительство спортивного зала, площадки для занятий на тренажёрах, футбольного поля, баскетбольной и волейбольной площадок, дорожки для прыжков в длину. В школе и на её территории планируется установить видеонаблюдение.

Школа № 56 была построена в 1953 году, с тех пор в ней ни разу не проводился капитальный ремонт. В 2015 году учреждение было закрыто из-за аварийного состояния здания, около пятисот учащихся были разбросаны по школам № 5, 49, 72 и 144. Начальник управления образования Нижнего Тагила Игорь Юрлов в интервью АН «Между строк» выражал надежду, что школа вновь откроет свои двери 1 сентября 2018 года.