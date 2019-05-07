Ремонт загоревшегося газопровода на Урале завершат в пятницу

Компания «Газпром трансгаз Югорск» планирует завершить восстановительные работы на магистральном газопроводе в Свердловской области к концу пятницы, со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго России пишет «Интерфакс».

«На объекте уже проводятся работы по замене 25 метров трубы газопровода. Планируемое время завершения работ — 21:00 10 мая», — отмечает Минэнерго.

«Стандартный срок для таких работ — трое суток. Ликвидацией аварии занимается Пелымское линейное производственное управление "Газпром трансгаз Югорска"», — сообщила начальник пресс-службы компании «Газпром трансгаз Югорск» Виктория Ржавская.

По её словам, угрозы для потребителей нет, на место происшествия готовится выехать комиссия контролирующих структур, которая определит точные сроки ликвидации и причину аварии.

Напомним, 6 мая в 20:47 по местному времени в 26 км севернее населённого пункта Пелым на 1161-м км магистрального газопровода Ямбург — Поволжье диаметром 1,4 метра произошёл порыв с последующим факельным горением высотой до 15 метров. В результате инцидента никто не пострадал.

Подача газа потребителям не ограничивалась, транспортировка газа осуществляется по пяти резервным линиям. Отключён участок газопровода протяженностью 24 км (с 1158 по 1182 км) для обеспечения выгорания газа. В 21:30 факельное горение прекратилось.