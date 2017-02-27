Ремонт детских садов обойдётся Нижнему Тагилу в 208 млн рублей

На капитальный и текущий ремонт всех детских садов в Нижнем Тагиле мэрии придётся потратить 208 миллионов рублей. В 104 дошкольных образовательных учреждениях необходимо заменить окна, в 110 – обустроить отмостки и провести гидроизоляционные работы, ещё в 72 – привести в порядок кровлю, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе администрации города. По словам начальника МУП «Нижнетагильские тепловые сети» Андрея Обельчака, до середины марта завершится обследование зданий, которое позволит оценить эффективность применяемых там энергосберегающих технологий.

«Надо определить эффективность установки стеклопакетов в детских садах и целесообразность этих мероприятий без приведения в порядок крыш», – сказал мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, отметив, что тотальная замена всех окон в школах и детских садах не гарантирует сохранения тепла в зданиях в холодное время.

Глава города также объявил сегодня, что программа по строительству детских садов в Нижнем Тагиле завершена. Теперь, по его словам, главная задача – сохранить то, что есть.

Напомним, в Нижнем Тагиле остаётся плачевной ситуация с ремонтом школ. Проведённое в 2016 году управлением образования города, Министерством образования Свердловской области и МУП «Тагилгражданпроект» комиссионное обследование технического состояния зданий показало, что в ближайшее время необходимо кардинально обновить девять объектов: школы № 34, 66, 70, 72 требуют капитального ремонта, школы № 32, 48, 85, 138, 144 – реконструкции. По оценкам, на выполнение этих работ требуется 325 и 964 млн рублей соответственно. Все здания были построены более 50 лет назад.

Агентство новостей «Между строк»