Реконструкцией дома — памятника конструктивизма в Нижнем Тагиле займётся ЗАО «Стройкомплекс»

Мэрия Нижнего Тагила нашла подрядчика на ремонт жилого дома на улице Ильича, 2, который входит в список объектов культурного наследия. В пресс-службе администрации города сообщили, что ремонтом сталинской пятиэтажки займётся тагильское ЗАО «Стройкомплекс».

Напомним, что на ремонт и реконструкцию дома № 2 на улице Ильича направлено 72,9 миллиона рублей. Финансирование проекта реконструкции предусмотрено в рамках государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы». Инициатива проведения капитального ремонта принадлежит жильцам дома, которые оплатили часть затрат на проектную документацию.

«Процедура подготовки к ремонту и реконструкции зданий с особым статусом более длительная и затратная. Помимо проектно-сметной документации на проведение работ, которая готовится собственниками на условиях софинансирования с муниципалитетом, необходимо провести комплексные научные исследования, получить положительное заключение историко-культурной экспертизы и согласовать документацию в управлении госохраны объектов культурного наследия региона», — пояснил заместитель начальника управления жилищного и коммунального хозяйства мэрии Павел Лопатников.

Начать работы планируется в апреле 2022 года, а завершить — в январе 2023-го.

ЗАО «Стройкомплекс» является одной из крупных строительных компаний города, которой достаются многие муниципальные контракты по капитальному ремонту многоквартирных домов, школ и других объектов в муниципалитете. Именно эта компания занимается капитальным ремонтом школы № 23 на Вые.