Реклама сработала: Илон Маск примет участие в бизнес-форуме в Краснодаре

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск примет участие в бизнес-форуме в Краснодаре. Участники форума смогут поговорить с ним по видеосвязи, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

«История рождена предпринимателями, запрос от них поступил. Могу сообщить, что на данный момент времени занимаемся организацией прямого телемоста Илона Маска, который состоится 18 октября вечером на площадке форума "Дело за малым"», — рассказал глава регионального департамента развития малого и среднего бизнеса Виталий Воронов.

Маску предложили поучаствовать в заседании с главой Минэкономразвития России Михаилом Орешкиным и губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, рассказать гостям форума о технологии строительства подземных тоннелей, которыми занимается ещё одна его компания Boring Company, о других технологиях будущего и проектном управлении.

Напомним, в сентябре неподалёку от офиса космической компании Илона Маска SpaceX появился билборд с надписью «Kak tebe takoe, Elon Musk?» и QR-кодом со ссылкой на видеоприглашение Маску на краснодарский бизнес-форум. Позже предприниматель написал в своём Twitter, что обратил внимание на билборд, но не стал уточнять, примет ли приглашение.