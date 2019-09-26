Илон Маск по-русски прокомментировал приглашение посетить бизнес-форум в Краснодаре

Основатель SpaceX и Тesla Илон Маск прокомментировал в Twitter появление в Калифорнии билборда, с помощью которого российские предприниматели пригласили его на бизнес-форум в Краснодаре.

«Язык хорошо подвешен», — написал Маск по-русски.

В продолжение беседы один из пользователей написал, что приглашение «всё-таки привлекло твоё внимание», на что Маск ответил словом «правда». При этом он не уточнил, поедет в Россию или нет.

язык хорошо подвешен — Elon Musk (@elonmusk) September 25, 2019

Ранее рядом с офисом SpaceX в калифорнийском городе Хоторн появился билборд с надписью «Kak tebe takoe, Elon Musk?» и QR-кодом, по которому открывался видеоролик с приглашением на форум малого бизнеса «Дело за малым» в Краснодаре. Мероприятие пройдёт в октябре, его организатором выступает администрация Краснодарского края.

Интернет-мем «Как тебе такое, Илон Маск?» стал популярен после запуска новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX. Он используется для противопоставления разработок компаний Маска странным и комичным изобретениям в России — таким образом пользователи в шутку предлагают Маску оценить их.