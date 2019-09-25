Илона Маска пригласили на форум для малого бизнеса в Краснодар (ВИДЕО)

Организаторы форума для малого бизнеса «Дело за малым» в Краснодарском крае, проходящего при поддержке администрации региона, установили возле офиса компании SpaceX в Лос-Анджелесе билборд с надписью «Kak tebe takoe, Elon Mask?» и QR-кодом, который ведёт на промостраницу с персональным приглашением Икону Маску, сообщает ГТРК «Кубань».

Чтобы привлечь внимание бизнесмена, там же разместили клип с песней, спетой на мотив советского хита «Летящие качели». На видео они показали, как будут встречать Маска хлебом-солью и борщом в тюбиках для космонавтов, как восхищаются им и ждут в гости.

Форум «Дело за малым» пройдёт в Краснодаре 18 и 19 октября.