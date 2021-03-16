Регистрация на путёвки в загородные лагеря Нижнего Тагила стартует 6 апреля

Регистрация заявлений на получение путёвок в загородные оздоровительные лагеря в Нижнем Тагиле стартует 6 апреля. В управлении образования мэрии просят родителей учитывать непростую эпидемиологическую ситуацию в городе и подавать документы через МФЦ или портал «Госуслуги».

Как отмечают в пресс-службе мэрии, оздоровительная кампания будет зависеть от ситуации с коронавирусом. При стопроцентной заполняемости лагерей продолжительность смен составит 21 день. В случае продления противоковидных мер наполняемость групп и отрядов будет уменьшена на 50%, а продолжительность смен составит всего 10–14 дней.

Всего разными формами отдыха летом 2021 года мэрия планирует охватить 37 306 человек в возрасте от 6,5 до 18 лет. 20% путёвок выделят детям из многодетных семей, из семей безработных родителей, стоящих на учёте в службе занятости, детям, получающим пенсию по потере кормильца и находящимся в трудной жизненной ситуации.

На детскую оздоровительную кампанию в 2021 году из областного и муниципального бюджета направят более 196,6 млн рублей. На подготовку ЗОЛов, капитальный и текущий ремонт выделено 51,1 млн рублей. Ещё 3,1 млн рублей будет направлено на выполнение санитарно-эпидемических требований и тестирование персонала на наличие антител к COVID-19, приобретение дезинфицирующих антисептических средств, гигиенических масок, перчаток, бумажных полотенец, обработку кулеров и дозаторов.

«В прошлом году муниципалитет выполнил большой объём работы по оснащению детских учреждений рециркуляторами воздуха, санитайзерами, бактерицидными лампами для настенных и передвижных облучателей и бесконтактными термометрами, поэтому в текущем году предстоит только докупить необходимые средства дезинфекции», — рассказал на профильном совещании вице-мэр по соцполитике Валерий Суров.