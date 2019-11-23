Регионам выделят 339 млн рублей на празднование Дня Победы

Правительство России утвердило выделение регионам порядка 339 млн рублей на расходы, связанные с празднованием Дня Победы в 2020 году. Сообщение об этом появилось 23 ноября на сайте кабмина.

«В целях подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и обеспечения выполнения упомянутой программы проектом распоряжения предлагается выделить из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 338,9 млн рублей на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с этой программой», — говорится в тексте документа.