Референдумы по присоединению ДНР И ЛНР и «имперская наступательная политика»: партия Захара Прилепина опубликовала предвыборную программу

Партия «За правду», лидером которой является российский писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой предложила провести референдумы о присоединении к России самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, а также Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии, со ссылкой на сайт партии пишет Znak.com.

«Мы выступаем за немедленное признание Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и, по результатам референдумов, включение их в состав России. Мы выступаем за немедленное, по результатам референдумов, присоединение к Российской Федерации Абхазии и Южной Осетии на правах субъектов Российской Федерации», — говорится в программе партии.

В документе отмечается, что «За правду» выступает с инициативой внести в Конституцию норму, которая позволяет присоединять любую территорию, 75% граждан которой проголосовали за вхождение в состав России. В партии считают, что такая норма должна действовать не только для территорий бывшего СССР или Российской империи, но для всех стран, граждане которых готовы жить с Россией в едином государстве. С Белоруссией партийцы хотели бы построить полноценное Союзное Государство с общим бюджетом и валютой — рублём. В программе отмечается, что партия — за «реализацию внешней имперской наступательной политики».

«Приоритет российской внешней политики — продвижение на международной арене ценностей российской цивилизации. Важно лишь то, что развивает нашу цивилизацию», — заявляют партийцы.

В этой связи они отмечают, что МГИМО «должно готовить офицеров и генералов информационных войн». Войска и военные базы НАТО в Европе и Японии должны официально именоваться Россией оккупационными американскими войсками. Более того, партия «За правду» выступает за ликвидацию НАТО.

«Мы нуждаемся в радикальном изменении риторики МИДа. Во внешней политике мы отказываемся от ложного принципа невмешательства во внутренние дела других государств. Мы говорим, что будем вмешиваться во внутреннюю политику других государств, если эта политика нас не устраивает. Мы провозглашаем это открыто. Мы говорим: „Идем на вы“», — говорится в предвыборной программе.

Среди других предложений партии — ликвидация Пенсионного фонда и установление пенсионного возраста с 60 лет, отмена ЕГЭ, увеличение числа бюджетных мест в университетах и создание депозитного счета для каждого новорожденного на миллион рублей

Партия «За правду» была создана 1 февраля на основе одноименного общественного движения, в мае Минюст разрешил ей участвовать в выборах. Лидер партии Захар Прилепин принимал участие в вооружённом конфликте на востоке Украины.