Meduza: Кремль создаст к выборам в Госдуму новые партии, которые могут возглавить Сергей Шнуров и Юрий Дудь

Для участия в выборах в Госдуму в 2021 году в Администрации президента создадут новые партийные проекты. Как пишет Meduza со ссылкой на источники в Кремле, новые партии могут возглавить фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров и журналист Юрий Дудь.

Источник издания рассказал, что новые кремлёвские партийные проекты делятся на два типа — будущие новые системные партии и временные, созданные на период выборов проекты, которые он называет «партиями телешоу».

«Это, например, та же “Партия прямой демократии”, вернее “партия танчиков”. Туда же можно отнести партию Прилепина. Здесь не предполагается создания серьёзной партийной организации с отделениями, руководящими органами, в общем с привязкой к земле и в расчёте на долгосрочную работу. Главное — яркие заявления, шум в информационной повестке», — рассказал он.

По словам собеседника информагентства, такие партии «будут существовать только в СМИ, поэтому затратная инфраструктура им не нужна». Большинство из них появятся в бюллетене в 2021 году, чтобы создать иллюзию конкурентной борьбы. Поскольку их главной задачей будет раздробить голоса протестного электората, предполагается, что никто из них не попадёт в Госдуму, поскольку не наберёт необходимое количество голосов.

При этом у новых системных партийный проектов будут полноценные руководящие структуры и региональные отделения.

В качестве возможных партийных лидеров Кремль рассматривает кандидатуры журналиста Юрия Дудя и музыканта Сергея Шнурова. Однако, ни один из них пока что не получал официального предложения принять участие в парламентских выборах.

В марте 2020 года большинство новых партий должны провести учредительные съезды, чтобы ко времени подачи документов для участиях в выборах в региональные заксобрания иметь регистрацию министерства юстиции. Для получения статуса зарегистрированной партии нужно выполнить два формальных условия — обеспечить численность партии не менее 500 человек и открыть региональные отделения по меньшей мере в 43 регионах России.