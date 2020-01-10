Разработчики игры World of Tanks создают в России политическую партию

Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров планирует создать «Партию прямой демократии», которая будет участвовать в региональных и парламентских выборах, пишет «Коммерсантъ». Учредительный съезд партии запланирован на 5 марта.

По словам Макарова, особенностью партии станет мобильное приложение, основанное на технологии Blockchain, через него будет осуществляться внутрипартийное голосование. На создание электронной платформы Макаров намерен потратить $1 млн. В партию при этом пригласят разработчиков ведущих региональных IT-компаний.

«Во многих регионах IT-компании являются крупнейшими налогоплательщиками и хорошо знают о местных проблемах», — заявил он.

В оргкомитет партии, помимо Вячеслава Макарова, войдут директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, замначальника юридической службы «Яндекс.Деньги» Борис Чигидин, гендиректор Unwired Devices Олег Артамонов и бывший продюсер «Живого журнала», совладелец компании GR-Consulting S.r.l (Сан-Марино) Тимофей Шевяков.

Wargaming.net известна активной поддержкой множества мероприятий патриотической направленности в России и Белоруссии, а также военно-исторических музеев в разных странах. Источник «Коммерсанта» в российской игровой индустрии отметил, что Wargaming «давно перестала быть просто разработчиком игр и реклама ей точно не нужна».

World of Tanks — клиентская массовая многопользовательская онлайн-игра в реальном времени в жанре аркадного танкового симулятора, разработанная белорусской студией Wargaming.net. Эта IT-компания зарегистрирована на Кипре, там же расположена её штаб-квартира. В 2016 году агентство Bloomberg оценило Wargaming.net в $1,5 млрд. По данным самой компании, в России в игре World of Tanks ежедневно участвуют около 3 млн пользователей.