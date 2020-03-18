Редакция АН «Между строк» переходит на «удалёнку» и больше не размещает анонсы событий

В связи с распространением коронавируса редакция АН «Между строк» приняла решение больше не анонсировать культурные события и мероприятия на сайте раздела «Афиша», а также в социальных сетях группы «Афиша Нижнего Тагила». Еженедельная подборка лучших событий на выходные «Тагильский Weekend» также отменяется на неопределённый срок. Мы поддерживаем все введённые властями ограничения и уверены, что отмена мероприятий — важная профилактическая мера, которая поможет притормозить распространение коронавируса.

Редакция «Между строк» с 23 марта временно переходит на удалённый режим работы. Продолжаем освещать все важные события, но только из дома.

Берегите себя.