Общество

Ребёнок на питбайке разъезжал по дорогам в Нижнем Тагиле 

27.10.2023 11:17
Ребёнок на питбайке разъезжал по дорогам в Нижнем Тагиле 

Инспекторы ГИБДД Нижнего Тагила проводят проверку о нарушении ПДД малолетним водителем питбайка. Инцидент попал на запись видеорегистратора одного из очевидцев и был опубликован в сообществе «Инцидент Нижний Тагил». 

Как следует из видеозаписи, двое мотоциклистов, один из которых ребёнок, были замечены на перекрёстке улиц Удовенко и Смелянского 20 октября около 15:30. Любители двухколёсного транспорта совершали поворот на перекрёстке. Многие комментаторы под видеозаписью заявили, что не первый раз становятся свидетелями подобного нарушения ПДД, и предположили, что вторым мотоциклистом является отец ребёнка.

Как заявили в Госавтоинспекции Нижнего Тагила, движение на кроссовых мотоциклах по дорогам общего пользования недопустимо. В отделе пропаганды ГИБДД города отметили, что личности правонарушителей устанавливаются.

Фото и видео: «Инцидент Нижний Тагил»
Copyright
Telegram mstrok.ru