РБК: За один день олигархи из «кремлёвского доклада» потеряли более 1 млрд долларов

За первый день после публикации «кремлёвского доклада» США общее совокупное состояние вошедших в него 96 российских бизнесменов снизилось на 1,06 млрд долларов, пишет РБК.

Издание учитывало данные онлайн-рейтинга Forbes, которые обновляются в режиме реального времени. Состав открытой части «кремлёвского доклада» стал известен около 8.00 по московскому времени во вторник, 30 января. Динамику активов участников рейтинга РБК отслеживал до 21.00. За это время все 96 бизнесменов, которых Минфин США включил в рейтинг, потеряли 1,06 млрд долларов, их общее состояние снизилось до 420 млрд долларов.

Больше всего потерял президент «Лукойла» Вагит Алекперов. Активы Алекперова подешевели на 226 млн долларов, председателя совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина — на 205 млн долларов, владельца ПАО «Полюс» Сулеймана Керимова — на 102 млн долларов. Они стали лидерами рейтинга по потерям.

На российских биржевых индексах публикация «кремлёвского доклада» отразилась слабо, индекс Московской биржи (бывшей ММВБ) за день снизился на 0,17%, индекс РТС практически не изменился, курс рубля потерял 0,1%.

Список крупных бизнесменов, которых Минфин США включил в «кремлёвский доклад» как олигархов с состоянием не менее 1 млрд долларов, совпал с прошлогодним рейтингом российских долларовых миллиардеров Forbes. Список был составлен с опорой на данные Forbes о 200 богатейших россиянах, подтвердил BuzzFeed представитель Минфина. Министр финансов США Стивен Мнучин во вторник отметил, что в докладе есть и закрытый список имён и что решение о санкциях будет принято позднее.

Напомним, в список также вошли члены правительства, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, сотрудники администрации президента и главы госкомпаний. Среди фигурантов списка — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава президентской администрации Антон Вайно, его первый заместитель Алексей Громов, помощник президента Владислав Сурков. В список также попали Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, основатель и глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский. В списке также представитель президента в УрФО Игорь Холманских, президент Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандер Махмудов, гендиректор УГМК Андрей Козицын, глава Русской медной компании Игорь Алтушкин, председатель совета директоров Трубной медной компании Дмитрий Пумпянский, председатель совета директоров группы «Ренова» Виктор Вексельберг, председатель совета директоров аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик.

Президент Владимир Путин, комментируя доклад, назвал его недружественным актом, который осложняет российско-американские отношения и наносит вред международным отношениям в целом.