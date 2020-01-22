РБК: Вице-премьер Максим Акимов отказался от должности губернатора Калужской области ради поста главы «Почты России»

Бывшему вице-премьеру Максиму Акимову поступило предложение возглавить «Почту России» и он его принял, со ссылкой на три источника в окружении бывшего вице-премьера пишет РБК.

С 2018 года до недавнего времени Акимов занимал пост вице-премьера, курировал в правительстве отрасли связи и транспорта, а также развитие цифровой экономики. В середине января правительство было отправлено в отставку, а накануне, 21 января, объявлен новый состав, в котором Акимова не оказалось. Как сообщал близкий к региональным властям источник, ранее Акимов получил предложение возглавить Калужскую область, но не принял его. Получить комментарий Максима Акимова не удалось.

Представитель «Почты России» заявил, что у них нет информации о смене генерального директора. Он напомнил, что в прошлом году была успешно проведена реорганизация «Почты России» в акционерное общество.

«С гендиректором "Почты России" Николаем Подгузовым был заключён трудовой контракт сроком на пять лет — до 2024 года. В конце 2019 года была принята стратегия развития "Почты России" до 2030 года. Компания демонстрирует хорошие экономические показатели, усиливает свою социальную функцию в регионах, идёт модернизация почтовой инфраструктуры, запущена программа повышения заработных плат сотрудников отделений почтовой связи, сокращены контрольные сроки доставки отправлений», — отметил представитель «Почты России».

Николай Подгузов возглавил «Почту России» в июле 2017 года. На тот момент это был ФГУП, среди основных задач нового главы были развитие финансовых услуг в рамках реализации проекта «Почта Банк», а также подготовка предприятия к акционированию. Акционирование завершилось 1 октября 2019 года.