Правительство покинут 5 министров и 4 вице-премьера

При формировании нового правительства во главе с назначенным премьером Михаилом Мишустиным своих постов лишатся 5 министров и 4 вице-премьера, пишет РБК. Гарантированно останутся на своих постах только глава Минобороны Сергей Шойгу и вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс.

По данным издания, кабинет министров покинут Павел Колобков (министр спорта), Вероника Скворцова (министр здравоохранения), Владимир Мединский (министр культуры), Максим Орешкин (министр экономического развития) и Ольга Васильева (министр просвещения). Также из правительства уходят вице-премьеры Виталий Мутко (курировал строительство и региональное развитие), Дмитрий Козак (курировал топливно-энергетический комплекс, промышленность и розницу), Алексей Гордеев (куратор агропромышленного комплекса и экологии). Вице-премьер по транспорту и связи Максим Акимов, как стало известно ранее, покинет кабмин ради поста губернатора Калужской области.

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке премьер-министра Дмитрия Медведева и возглавляемого им правительства. Президент также поручил кабинету министров исполнять свои обязанности до формирования нового состава российского правительства, премьером которого назначен экс-глава ФНС Михаил Мишустин.