Путин назначил Мишустина председателем правительства РФ

Путин назначил экс-главу ФНС Михаила Мишустина председателем правительства РФ, со ссылкой на указ президента пишет ТАСС.

До этого назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России поддержали депутаты Госдумы — 383 депутата проголосовали за его кандидатуру, 41 парламентарий воздержался, против не проголосовал никто. Во время заседания Госдумы глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов сообщил, что Дмитрий Медведев попросил единороссов поддержать кандидатуру Мишустина. До назначения на пост премьер-министра Мишустин встретился с представителями фракций Госдумы и обозначил направления своей работы на посту премьер-министра.

С предложением назначить Мишустина главой правительства 15 января выступил президент Владимир Путин. Он предложил Мишустину стать премьер-министром после того, как принял отставку предыдущего состава правительства во главе с Дмитрием Медведевым.