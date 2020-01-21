РБК: Вице-премьер Акимов покинет правительство ради поста губернатора

Исполняющий обязанности вице-премьера по транспорту и связи Максим Акимов покинет состав кабинета министров и может возглавить Калужскую область, со ссылкой на собственные источники пишет РБК.

По данным источников издания, Акимову предложили пост губернатора Калужской области. Нынешний глава региона Анатолий Артамонов, с 2000 года занимающий эту должность, при этом будет выдвинут в Совет Федерации, где возглавит комитет по бюджету.

На своём посту вице-премьера Акимов курировал национальную программу «Цифровая экономика», также он курировал национальный проект повышения безопасности и качества автодорог. Новый премьер-министр Михаил Мишустин называет цифровизацию реального сектора экономики одной из приоритетных задач своего правительства.

Напомним, после ухода в отставку правительства России во главе с Дмитрием Медведевым пост премьер-министра занял бывший руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин. Своим преемником в налоговой он назначил Даниила Егорова, прежнего заместителя.