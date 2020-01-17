Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил нового главу ФНС

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил на пост главы Федеральной налоговой службы (ФНС), который покинул для своей новой должности, своего бывшего заместителя Даниила Егорова.

Соответствующее распоряжение было опубликовано 17 января на официальном сайте кабмина и стало первым документом о кадровых назначениях, подписанным новым премьером.

Как пишет ТАСС, Даниилу Егорову 44 года, он родился в Москве. В 1998 году окончил РУДН по специальности «Юриспруденция». С 2001 года он находился на работе в налоговых органах: сначала в управлении по Москве, а потом непосредственно в ФНС. В частности, Егоров курировал контрольное управление, управление трансфертного ценообразования, управление камерального контроля, управление оперативного контроля.