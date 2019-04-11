РБК: В трети российских больниц зарплаты ниже средних по региону

В трети государственных больниц и поликлиник зарплата сотрудников ниже средней по региону, при этом в 134 клиниках зарплата персонала за год снизилась, со ссылкой на бухгалтерскую отчётность медицинских организаций пишет РБК.

Больше всего медучреждений, где зарплаты ниже средней по региону, обнаружили в Алтайском крае — 113 из 170, а также в Челябинской (113 из 179) и Ростовской областях (112 из 257). Разница между средними зарплатами в регионе и в больницах, как правило, составляет несколько тысяч рублей.

Наибольшее снижение доходов медиков зафиксировано, в частности, в Калининградском онкоцентре, где зарплата уменьшилась почти на 30 тысяч рублей. В ульяновском Центре медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни средняя зарплата за год снизилась более чем в два раза, с 40 до 15 тысяч рублей.

При этом, согласно майскому указу президента от 2012 года, зарплаты врачей с 2018 года должны составлять 200% от средней по региону, а среднего медицинского персонала — 100%.